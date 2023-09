Začátky kolínského, především punkového, festivalu Garage Fest sahají opravdu do garáží, když v několika z nich měly kolínské kapely zkušebny a zpočátku dali zvukovou aparaturu před jednu z nich, bubeník se potil uvnitř a před ní hráli ostatní spoluhráči a tančili fanoušci.

Garage Fest Kolín | Video: Zdeněk Hejduk

To už je ale několik let minulostí, místo konání přehlídky se posunulo za poslední stavby až k silničnímu obchvatu, kde vyrostla profesionální stage se zvukem a světly. A od pravého sobotního poledne do půlnoci se tu nadšenému publiku představila patnáctka kapel.

Hudební maraton odstartovali chvaletičtí Kal’i Cipa hrající hardcore – punk, následující Jack Rabbit’s Palace přijeli z Brna a pak už hlavní scéna patřila kolínským partám. Muzikanti říkající si dohromady Hot Dog Samurai pamatují časy partičky dŘevěná včela a přizvali si dnes už profesionálního bubeníka Michala Macha. Ksanax & The Spisy Lords, další hudební projekt Jana Darebného, se širší veřejnosti představil na letošním soutěžním Toyota Beat Festu a jeho stěžejní a následující KriminalRoman má na svém kontě již několik natočených desek.

Korunku pro Miss Baculaté Křivky si odnesla Danny Havlíková Hauková

Po punk rock’n’rollu šternberského Kakktusu přišel první a možná největší vrchol festivalu co se nadšení fanoušků týká - hudební set domácí a festival pořádající kapely Blank Out. Její frontman, baskytarista Honza Dousek, si oblékl svůj oblíbený dámský outfit s košilkou na ramínka, sukní a síťovanými punčocháčemi a na své fanoušky se spoluhráči vybalili hned úvodní Ticho nebudem věnované notorické místní stěžovatelce. Došlo i na vzkaz všem náckům, zpívalo se o pátku třináctého či po podání ruky na rozloučenou v písni křičelo Tak zdar! Na to fanoušci na pokyny zpěváka reagovali všemi možnými punkovými tanci od společného poga, přes rozdělení fanoušků na dvě poloviny proti sobě nebo klasických skoků do publika. Na rukách svých obdivovatelů se dvakrát ocitl i sám Dousek, jednou i s kytarou, podruhé v samém závěru vystoupení se nechal odnést z pódia, krvácející nohu snad ani nevnímal.

Následující opět kolínská Chandra přinesla zase fanouškovské zklidnění, roli headlineru beze sporu splnila pražská kapela The Rocket Dogz, která se sama řadí do hudební škatulky psychobily- punk hrající ve trojici s kontrabasem a už při smrákání opět roztančila fanoušky.

Po nich zahráli ještě finští Bucket jedoucí v naší republice krátké turné, čáslavští Death Wish Kids, Lucifer Efekt z Rožnova a celou akci ukončili kutnohorští The Crushers.

V pohodové atmosféře nechyběla odpovídající nabídka občerstvení či ještě druhá, alternativnější scéna. A snad se festival obešel bez tradičních stížností na hluk.