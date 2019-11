„Narodil se v Mostě, takže česky umí dobře, proto jsme ho tu česko-vietnamštinu, kterou ve filmu mluví, museli učit,“ objasnil třeba reálie hlavního představitele.

Publiku, ve kterém zasedl i bývalý starosta a dnes poslanec Vít Rakušan s manželkou a dcerou, poté prozradil třeba to, že první verzi scénáře napsal za tři měsíce coby svůj absolventský na studiích v New Yorku, když jej inspiroval příběh jeho tamního korejského spolubydlícího, a nakonec se dočkal dvaapadesáti verzí, či známý fakt, že deset hodin před první klapkou tragicky zemřel hlavní představitel Jan Tříska.

Režisér Mádl tedy obsadil Aloise Švehlíka a do role jeho syna pak skutečného potomka herce Davida Švehlíka. „Původně jej měl hrát Martin Hofmann, ale tohle byl dar z nebes,“ dodal k tomu.

Po besedě podepsal ve foyeru kina několik fotografií, se zájemci se vyfotil a poté uvedl další snímek. Černobílý film Hra natočený a promítaný ve formátu čtyři ku třem natočil uznávaný chilský režisér Alejandro Fernández Almendras v Kladně a do hlavní mužské role režiséra, autora inscenované hry a zároveň šéfa divadla, který coby manžel a otec malého syna prožije milostné dobrodružství s herečkou, si vybral Jiřího Mádla.

Po projekci uměleckého snímku se beseda rozebíhala pomaleji, ale nakonec dotazů padalo také dost. Kupodivu ženská část publika poděkovala za odvážné erotické scény a dotaz zněl na to, jak si je coby herec užíval.

„Natáčeli jsme je tři hodiny a pořád to nešlo, dali jsme si pak pauzu, kameru na stativ a režisér nám dal trošku svobodu a pak se to podařilo,“ odpověděl hlavní aktér, který se zároveň svěřil, že erotika nebyla nic proti natáčení s miminem. „Měl jsem ho rozplakat a vzápětí utišit, což bylo to nejhorší, co jsem kdy ve filmu absolvoval. Podruhé už jsem to dělat odmítal,“ řekl.

„Chtěl bych poděkovat místnímu kinu za pozvání, děláte to tady dobře. Pokud všechno dopadne, přijedeme k vám s předpremiérou filmu Modelář, v němž hraji, někdy příští rok,“ slíbil nakonec.

Zajímavý film Hra s Jiřím Mádlem uvede kolínské Kino 99 ještě ve středu 20. listopadu.