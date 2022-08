Milan Devinne se svou kapelou začal vystoupení skladbou Under pressure, po níž na pódium přišel dlouholetý osobní asistent Freddieho Mercuryho Peter Freestone. "Já můžu mluvit trošku čeština, ale Milan pro mě bude překládat prosím," řekl Peter lámanou češtinou na začátku své talk show, která sestávala z úryvků z různých částí Freddieho života. "Freddie byl perfekcionista a nezastavil by se do doby, než to, co dělal, bylo podle něj perfektní," řekl Peter.

Na projekci se objevila fotografie z natáčení klipu I want to break free. Slavný hit následně kapela Devinne zahrála. Následovaly další fotografie z různých party.

Další píseň, kterou kapela zahrála, byla Radio gaga. Po krátké pauze se opět všichni sešli na pódiu. Za nimi visela fotografie z fóra v Los Angeles, kde se Freddie setkal s Michaelem Jacksonem a na dotyčném snímku se Freddie ptal Michaela, proč spolu ještě nespolupracovali. "Právě dnes je to pět let od chvíle, kdy jsem poprvé mluvil s režisérem Bryanam Singerem o filmu Bohemia Rhapsody," řekl Peter. "Freddie neměl takové deprese, jak je vyobrazeno ve filmu. On miloval smích," dodal.

Následovala píseň Bohemia Rhapsody, při které Milan vyzval fanoušky, aby s ním zpívali. Dále vyprávěl o tom, jak se stal aktérem zmíněného filmu. Ukázal také fotku s režisérem Bryanem. Skladba I Want it all pak zazněla v podání kapely Devinne.

"Nemůžeme se bavit o Freddieho životě, aniž bychom zmínili jeho konec. Nikdy si nestěžoval na bolesti, které měl," zdůraznil Peter Freestone. Následně Devinne zahráli píseň These are the days of our lives.

Peter nakonec prohlásil, že v roce 2020 se stal Čechem. A zopakoval, že může mluvit česky, ale hodně s jazykem zápasí. "Jsem zde a Česká republika už navždy bude mým domovem. Lidé se ptají proč. A já odpovídám, že je to kvůli hudbě. Jsou zde jedni z nejlepších muzikantů na celém světě. Hudba je jeden z jazyků, kterému všichni rozumíme," konstatoval.

Freddie miloval vlastní píseň s názvem Somebody to love, se kterou se kapela oficiálně rozloučila. Následoval ještě přídavek v podobě Crazy little thing called love.

Na úplný závěr zahrál Josef IX písničky Zamilovaná a Blanické přání. Večer uzavřelo focení a autogramiáda.