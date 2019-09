/FOTOGALERIE/ Sobotní festivalový den vyšperkoval Amadeus s živou hudbou symfonického orchestru pod vedením držitele Oscara Ernsta van Tiela.

Zprávou sobotního dne na festivalu filmové hudby a multimédií Soundtrack se stalo večerní oznámení hlavního taháku pro příští rok. Tím by mělo být provedení živé hudby k projekci slavné bondovky Skyfall. Ačkoliv v této před sedmi lety natočené klasice hraje agenta 007 Daniel Craig, do Poděbrad by podle ředitele festivalu Michala Dvořáka mohl příští rok dorazit jeho slavný předchůdce. „Přijet by měl představitel Jamese Bonda Pierce Brosnan. Ještě to není úplně na 100 procent, ale je to na dobré cestě,“ oznámil Dvořák před večerním programem jásajícím divákům.