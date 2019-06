Do Kolína se každoročně sjíždí přes tisíc hudebníků, a nejinak tomu bude i letos. Kmochův Kolín bude úspěšně pokračovat v nové tradici - transformace z ryze dechového fesitvalu v moderní „Open Air Festival“ pro všechny věkové kategori. A jaký program si organizátoři připravili pro rok 2019?

Pátek 7. června 2019

VĚŽ PRÁCHOVNA (moderuje Pavel Kárník)

14:00 – 15:00 Pasování panošů (pasování předškoláků na panoše Družiny kolínských draků)

KARLOVO NÁMĚSTÍ (moderuje Vasil Fridrich)

16:00 – 16:40 Dechový orchestr ZUŠ Horní Počernice

16:50 – 17:35 Dechový orchestr ZUŠ Kolín

17:35 – 17:40 Slavnostní přivítání účastníků festivalu

17:40 – 18:25 Harmonie 1872 Kolín

18:30 – 19:15 BSIPEFH de Toluca, Mexiko

19:20 – 20:05 Velký dechový orchestr Dolní Chvatliny – Kolín

20:05 – 20:50 Zagrebački orkestar ZET-a, Chorvatsko

21:20 – 22:20 David Koller

22:30 – 23:40 Kolínský Big Band s hostem Erikou Stárkovou

23:45 – 00:45 Březovanka

00:55 – 01:45 Šoulet

Sobota 8. června 2019

VELKÝ OSEK – MOTEL U JEZERA

10.00 – 11.00 BSIPEFH de Toluca, Mexiko

KARLOVO NÁMĚSTÍ (moderuje Vasil Fridrich)

08.45 – 09:00 Bubeníci ZUŠ Radotín (taneční parket)

09.10 – 10:10 Ivan Mládek a Banjo Band

10:15 – 10:55 Mogyorósbányai Fúvószenekar, Maďarsko

11:00 – 11:35 Dechová harmonie města Štětí

11:40 – 12:15 Dechový orchestr ZUŠ Humpolec

12:20 – 13:00 Dechový orchestr ZUŠ Krnov

13:05 – 13:35 Dechový orchestr ZUŠ Uničov

13:40 – 14:10 Dechový orchestr Haná Uničov

14:20 – 15:20 Moderovaný příchod průvodu na Karlovo náměstí

15:20 – 15:30 Slavnostní přivítání účastníků festivalu

15:30 – 16:15 Dechový orchestr ZUŠ Vl. Ambrose Prostějov

16:20 – 17:05 Lašský dechový orchestr Štramberk-Příbor

17:10 – 17:55 Dechový orchestr ZUŠ Jeseník

18:00 – 18:45 Dechový orchestr ZUŠ Němčice nad Hanou

19:00 – 20:20 Ondřej Havelka a jeho Melody Makers

20:30 – 23:10 Mistříňaňka & Straňanka – společný blok

23:20 – 23:50 Labe 920

00:00 – 01:00 Modrý Cimbál

DOMOV PRO SENIORY KOLÍN

10:30 – 11:15 Harmonie 1872 Kolín

KOLÍNSKÝ CENTRÁLNÍ HŘBITOV

13:00 Pietní akt

VODNÍ SVĚT KOLÍN

14:00 Velký průvod městem s účastí všech účinkujících a hostů.

SYNAGOGA (moderuje Klaudie Kazdová)

17:00 – 17:20 Akordeonový soubor ZUŠ Kolín a ZUŠ Kutná Hora

17:30 – 17:50 Potpourri du Cologne

18:00 – 18:25 Neplecha plech

18:30 – 18:50 Václav Nedbal & Jana Svobodová – slavné muzikálové melodie

19:00 – 19:30 Trio Cremsiriensis

20:00 – 21:00 Totál Vokál

ZÁMECKÁ

17:30 – 19:30 Golčovanka (taneční zábava s hudbou)

CHRÁM SV. BARTOLOMĚJE

20:30 – 22:00 Městská hudba Františka Kmocha Kolín + Pěvecký sbor Gymnázia a SOŠPg Čáslav

Neděle 9. června 2019

KOMENSKÉHO PARK

09:30 – 10:30 Věnovanka

10:40 – 11:40 Straňanka

11:50 – 12:50 Květovanka

KARLOVO NÁMĚSTÍ (moderuje Václav Balík, Vasil Fridrich)

08:00 – 12:00 Veřejná zkouška monstrkoncertu

12:15 – 13:00 Show mažoretek

13:05 – 13:50 Musikverein Aigen „Seebsbach-Buam“, Rakousko

Monstrkoncert s hostem Vlaďkou Skalovou

14:00 – 14:40, blok A: DO ZUŠ Krnov, DO ZUŠ Němčice nad Hanou, DO ZUŠ VA Prostějov, DO ZUŠ Uničov, DO Haná Uničov

14:55 – 15:35, blok B: MhFK Kolín, DO ZUŠ Humpolec, DO ZUŠ Jeseník, Lašský DO Štramberk – Příbor, Severočeská harmonie Štětí

15:40 – 15:55 Finále s Františkem Kmochem

16:00 – 17:00 Květovanka