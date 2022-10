„Musím tlumočit pozdravy z Ameriky od Ischky Lichter. Moc si přála přiletět, ale nečekaný a nepříjemný úraz jí v tom zabránil. Bude dnes v myšlenkách s námi zde v synagoze a držme jí palce, aby mohla do své rodné země přiletět, až bude zase v pořádku,“ omluvila účast letité donátorky Hana Zrůstová, která celým koncertem provázela.

To Vít Podrazil byl samozřejmě přítomen i se svým šestnáctičlenným Orchestrem Atlantis a dramaturgicky dal dohromady opět zajímavý koncert. Ten byl tentokrát ve znamení dvou autorů: historického skladatele Georga Friedricha Händela a současného Ivana Kurze. Po úvodní Sinfonii k oratoriu Šalamoun zazněl Varhanní koncert B dur č 2, op., obě skladby od skladatele Händela, v té druhé se sólově představila Kateřina Málková, která si prostředí synagogy vyzkoušela ve Vzpomínkovém koncertu už před osmi lety. Před přestávkou zazněla ještě premiéra skladby soudobého skladatele Ivana Kurze Zaslíbení, ve které Orchestr Atlantis a klarinetista Jan Czech podmalovávali hudbou texty ze Starého zákona recitované hercem Janem Šťastným.

Druhá polovina koncertu se nesla v podobném duchu – zazněla další Sinfonia, tentokrát k oratoriu Juda Makabejský a Kateřina Málková opět rozezněla synagogu krásným zvukem dovezených historických varhan v Händlově Varhanním koncertu F dur č.4, op.4.

Zcela jiný byl ale závěr. Ivan Kurz, který napsal hudbu k televizním seriálům jako Četnické humoresky nebo Panoptikum města pražského a řadě filmů sestavil hudební směs pro hráče na tubu Petra Salajky a smyčcový orchestr, do níž Jan Šťastný vyprávěl židovské vtipy dělající si opravdu nekorektní legraci i z náboženství či politiky. „Říkal jsem si, že už jsme byli dlouho vážní a chtělo by to nějaké odlehčení. Vtipy v synagoze mi schválil i sám rabín a vybíral jsem je osobně,“ usmíval se Vít Podrazil.

Vzpomínkový koncert byl tradičně součástí letošní již osmapadesáté sezony Kruhu přátel hudby, další se uskuteční 25. října, kdy v Komorním sále Městského společenského domu v Kolíně zahraje violoncellistka Dora Hájková za doprovodu klavíristky Aleny Grešlové.