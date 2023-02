O přestávce potom herec podepisoval knihu vydanou k jeho sedmdesátým narozeninám, v níž se k němu vyjadřuje sedmdesát tuzemských osobností. Autogram připojil nejen do velkého množství právě zakoupených publikací, ale i na cédéčka nebo vstupenky, neodmítl ani společné focení. Po pauze se záběr historek přeci jenom rozšířil i na filmy.

Miroslav Donutil bavil diváky v Městském společenském domě v Kolíně.Zdroj: Deník/Zdeněk Hejduk

"My jsme věděli, že máme v rukách perfektní scénář, ale že se z toho stane každoroční český i slovenský vánoční hit, to jsme samozřejmě netušili," řekl Donutil na adresu kultovního filmu Pelíšky. "Spousty jsme si toho tam přidávali, copak si myslíte, že by scénu s prskavkou Simona Stašová tak zahrála, kdyby to věděla dopředu? Takhle to byl výkon jak Meryl Streepová," vyvolával bouře smíchu.

Ve Starých lázních se plesalo ve prospěch střediska respitní péče Volno

"Já jsem o Simoně říkal, že je to moje druhá žena, ale to jsem netušil, že k ní vyfasuji i tchýni. Zelenka měl čuch, když ji nazval Nesmrtelnou tetou," přidal další bonmot na adresu Jiřiny Bohdalové. Došlo i na lázeňské zážitky s Karlem Gottem či festivalové s Věrou Chytilovou, na závěr přítomní tleskali ve stoje. "Bylo to u vás báječný! Bože můj, tolik lidí! A skvělých," napsal Miroslav Donutil do kroniky společenského domu před svým odjezdem.