Na velký hudební svátek, který už několik let není věnovaný jen dechovce, tradičně míří řada tuzemských orchestrů, ze zahraničních se v letošním programu představí orchestry z Mexika, Rakouska, Maďarska a Chorvatska. Nebude chybět, jak organizátoři říkají, koření festivalového programu - malé dechovky.

Přijedou i hosté jako Ivan Mládek a Banjo Band, David Koller, skupina Šoulet, Jitka Čvančarová, Ondřej Havelka a jeho Melody Makers. A cimbálovka, to se ví, také bude. Na Karlově náměstí opět vyrostou dvě velká pódia, hudba zazní také v chrámu sv. Bartoloměje, hrát se bude i v Komenského parku, na Zámecké nebo v synagoze.

A co by to byl za Kmochův Kolín, kdyby chyběly desítky, ne-li stovky mažoretek od nejmenších, přes mladé pohledné slečny až po dospělé. Nejmladším mažoretkám, které se na festivalu představí, jsou čtyři roky. Celkem se mohou diváci těšit na 14 mažoretkových tanečních skupin.

Hudebním festivalovým děním se bude opět prolínat také řada doprovodných akcí, jakými jsou třeba Mezinárodní festival běhu a Kmochova padesátka, v divadelním klubu se budou moci zájemci podívat, jak vypadá Kmochův Kolín hledáčkem novinářů, a kdo by se chtěl na Kolín podívat z ptačí perspektivy, bude mít možnost vyšplhat na vodárenskou věž za snížené vstupné.

Jak připomněl místostarosta Michael Kašpar, 56 let historie vyústilo v největší kulturní událost v Kolíně, která město zviditelňuje i v zahraničí.

„Snažíme se v maximální míře zachovat za poslední roky osvědčený a funkční rámec, zároveň však opět nabídnout něco navíc. Jako vždy se můžete těšit na kvalitní české a moravské velké dechové orchestry, malé dechovky, velkolepý nedělní monstrkoncert a zajímavá zahraniční tělesa. Občas bude program prostřídán hudbou jiného žánru, kde nebudou chybět ani atraktivní sólisté,“ uvedl Michael Kašpar. „Věřím, že si každý návštěvník najde něco svého, něco, co mu přinese pocit výjimečné kulturní akce, na které mohou být Kolíňáci pyšní,“ dodal.

Podstatnou informací je také to, že vstup na hudební festivalové dění je zdarma, takže nejsou třeba žádné zátarasy, pokladny ani pásky na zápěstí pro platící. Areál festivalu je bezbariérový. Nechybí mobilní WC, invalidé budou mít vyhrazenou speciální toaletu. O pořádek se stará bezpečnostní služba a městská policie.