/FOTOGALERIE/ Sedm víceméně bluesových kapel zahrálo o velikonoční neděli v kolínském Baru Pod Hodinama.

Hudební Velikonoce v Baru Pod Hodinama. | Foto: Zdeněk Hejduk

Už v osmnáct hodin celý hudební maratón zahájil nestor kolínských kytaristů František Hála se svojí hudební partou pojmenovanou Fanda Blues Band hrající s českými texty zahraniční, ale i tuzemské pecky rocku i blues.

Z Liberce dorazili Prouklovi kočkeni, kteří sáhli až třeba k Shadows, místní kapela říkající si Drinx zahrála písničky Vladimíra Mišíka i Blue Effect s houslemi Pavla Ptáčka, jejich frontman Milan Lukavský tentokrát z důvodu pobytu v lázních chyběl.

Kolínští Los Utřinos se zpěvákem a autorem repertoáru Jaroslavem „Gumákem“ Dvořákem jako jediní toho večera zahráli vlastní tvorbu a vzdali hudební i textařský hold Petaru Introvičovi i domácímu Zdeňkovi Hemzovi.

V následujících kapelách už si zahrál organizátor celého téměř festivalu kytarista Roman Čermák, v té nazvané A. Mejzrová & Random Band zpívá pochopitelně kolínská vokalistka Anežka Mejzrová, nechybějí muzikanti Kolínského Big Bandu i saxofonista Petr Mach a celá hudební parta doprovodí i čtvrteční vernisáž obrazů Michala Dubnického v kolínském Ceropu. Sorry For The Blues potěšili tím nejklasičtějším blues, ať už přímo černošským, nebo tak, jak jej interpretuje tuzemská kapela Amatérské sdružení profesionálních muzikantů v čele s Janem Spáleným.

Až po půlnoci tečku za celým večerem udělali kutnohorští Double Guitar Band, a to byl ještě naplánovaný jam session všech zúčastněných.