Mnohé například překvapí krásně kapotovaný červený traktor Porsche, z továrny vratislavského rodáka Ferdinanda Porsche, která je známá výrobou sportovních automobilů.

Muzeum je až do prázdnin otevřeno v pátek, sobotu a v neděli, vždy od 10 do 16 hodin. V červenci a srpnu bude otevřeno každý den. Momentálně je vstup do vnitřních prostor povolen pouze v roušce a při dodržení odstupu dva metry od ostatních návštěvníků.