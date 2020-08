„Rekonstrukce budovy bude muset být rozsáhlejší. Za celou dobu své existence objekt neprošel celkovou opravou. Chybí v něm topení, elektrorozvody jsou ve špatném stavu atd,“ popsal Vladimír Rišlink, ředitel Regionálního muzea v Kolíně, pod jehož křídla Podlipanské muzeum spadá.

S chybějícím topením souvisí i další zádrhel. Pokud by se nyní udělal finální povrch podlahy, mohl by popraskat. V muzeu je totiž speciální povrchu z historického materiálu, oblíbeného za první republiky. Jedná se o xylolit, který dnes už restauruje jen pár odborníků. Vyráběl se z pilin smíchaných s pryskyřicí, je lakovaný, broušený, zkrátka velice citlivý materiál.

Než by se muzeu podařilo zajistit finální dokončení prací, trvalo by to tedy ještě dlouho. „Nechceme mít muzeum zavřené do nekonečna, zpřístupníme ho tedy zatím alespoň v omezené podobě,“ řekl Vladimír Rišlink s tím, že v září by měla být v muzeu výstava historických plakátů.