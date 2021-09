/FOTOGALERIE/ Obléci do nového hávu tradiční posvícení se rozhodli v Českém Brodě. Pod názvem Gothardské posvícení připravili ve dnech 17. až 19. září pro návštěvníky třídenní kulturní program. Jeho součástí byla hudební vystoupení od country přes swing až po tvrdší rockovou muziku.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.