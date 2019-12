Ceny kromě poroty předávalo i kompletní vedení města, jmenovitě pak starosta Michael Kašpar a jeho zástupci Iveta Mikšíková a Michal Najbrt.

Všichni zúčastnění odevzdávali své úvahy na téma 'Jak bude Kolín vypadat za padesát let', tedy v roce 2069. „Horší téma jsme vybrat nemohli, bylo to povětšinou hodně depresivní čtení. Děti ve velké většině nepsaly o lidech, ale o městech plných strojů, robotů, zničené planetě a Labi plném odpadků,“ nastínila předsedkyně poroty Irena Fuchsová.

Celkem se ve třech kategoriích sešly sto čtyři práce, nejvíce byla zastoupena ta prostřední zahrnující soutěžící z druhého stupně základní školy, kde porota rozdala ceny nejen za tradiční první tři místa, ale i další třetí místo, sedm čestných uznání, ale i další mimořádná ocenění.

Perfektně připravena byla předsedkyně poroty Irena Fuchsová, která z každé práce vypíchla to nejdůležitější. „Z těch, které jsem vybrala já, to bylo jednoduché, to jsem si vypsala už při jejich výběru, ale u těch, které zaujaly kolegy, jsem musela zpětně pátrat,“ smála se po vyhlášení.

Už na slavnostním vyhlášení porota oslovila výherce, kterými v letošním roce byli Johana Holá, Veronika Janatová a Eliška Šebestová, aby navrhli soutěžní téma pro příští rok, kdy Macharovo pero vstupuje do své plnoletosti.

Výsledky

1. kategorie – 21 prací

1. Johana Holá – 5.ZŠ

2. Dora Titěrová – 5.ZŠ

3. Anna Jelínková – 3 ZŠ

3. Tereza Abíková – 5. ZŠ



Čestné uznání:

Agáta Kadlecová– 5. ZŠ

Petra Matoušková – 3. ZŠ Cena předsedkyně poroty

2. kategorie – 74 prací

1. Veronika Janatová – 5. ZŠ

2. Adam Patočka – 5. ZŠ + cena Městské knihovny Kolín

3. Václav Semenec – 4. ZŠ

3. Tereza Cabrnochová – 3 ZŠ

Čestné uznání:

Marek Novotný – 7. ZŠ

Viktorie Rambousková – 5.ZŠ

Samantha Zubajová – 4. ZŠ

Kateřina Mašínová – 4.ZŠ

Jana Procházková – 1.ZŠ

Anežka Holá- 6.ZŠ

Kateřina Vacková - 7.ZŠ

Mikuláš Záhorka -7. ZŠ – cena MSD

Vít Vašata – 3. ZŠ cena předsedkyně poroty

3. kategorie – 9 prací

1. Eliška Šebestová – Gymnázium Kolín

2. Kristýna Havránková – SZŠ Kolín

3. Kristýna Čápová – SOŠ Kolín

3. Denisa Dvořáková – SZŠ Kolín

Čestné uznání:

Kristýna Zemanová – SOŠ stavební

Cena předsedkyně poroty

Amálie Vepřeková – OA Kolín

