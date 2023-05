/FOTOGALERIE/ Od sobotního odpoledne se v komorním sále Městského společenského domu v Kolíně otevřela výstava mladé výtvarnice Anny Michaely Hanč nazvaná Nitra.

Z výstavy mladé výtvarnice Anny Michaely Hanč. | Foto: Zdeněk Hejduk

Ta jako teprve druhý umělec zde vystavuje podruhé, poprvé zde představila své obrázky v čase, kdy byla přijata na uměleckou školu, dnes předvádí díla už vzniklá za studia. A to jak krajiny, tak zátiší, ale především hodně zvláštní volnou tvorbu znázorňující třeba na velkém plátně vstupní bránu do kravína či zvíře pověšené na háku v kombinaci s člověkem.

„Jsem vegan, zvířata nejím, natož abych je zabíjela, ale když najdu v lese mrtvolu, nebo mi ji přinese kočka, tak ji vypreparuji a vycpu. Dělala jsem to od dětství, vždycky mě to přitahovalo. Je to až komické ve chvíli, když ke mně přijdou stejně založení kamarádi na návštěvu a tam uvidí vycpaná zvířata,“ smála se Anna Michaela.

Její pestrá tvorba je k vidění v pracovní době městského společenského domu, nebo v rámci akcí tam konaných až do posledního června.