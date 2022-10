Samozřejmě vybíral vstupné a navíc návštěvníci mohli přispět financemi vloženými do sklenice určenými na leukemií nemocného malého hocha Toníka. „Co vybereme, rozdělím na kapely a Toníka, zbytek případně doplatím,“ byl rozhodnutý oslavenec. Už dvě hodiny po poledni ale byl sál slušně zaplněný, což nebylo divu, protože na pódiu hrála nejznámější kapela celého programu.

Tepličtí Už jsme doma mají na kontě spousty natočených desek, odehrané koncerty po celém světě i spolupráci s americkou kapelou The Residents. Své fanoušky v Kolíně potěšili procházkou repertoárem, při které lídr kapely Miroslav Wanek střídal kytaru s pianem, nechybělo ani další poznávací znamení skupiny a to trumpeta Adama Tomáška.

Alternativní rock s elektronikou a industriálními prvky včetně těreminu předvedla následující kapela Yanabuschi, o recitaci a foukací harmoniku se opírala bigbeatová alternativa říkající si Po pracovní době. Klasický underground zahrála parta Bobeš & Band, v němž onen Bobeš má příjmení Rössler a kromě jiného má za sebou hudební zkušenosti i z kapely The Plastic People of The Universe.

Recitační kruh s hudební stěnou si říká Vitrholec, celý narozeninový večírek pak hudebně zakončila skupina Kabaret Dr. Caligariho řadící se do žánrové škatulky nová vlna undergroundu a používající mystifikační jména i masky na pódiu.

Večer se tak stal oslavou nejen pro Michalovy narozeniny, ale pro všechny přítomné, povětšinou máničky, milující tento styl muziky a to včetně Vladimíra Lábuse Drápala, vydavatele, publicisty a regionální politika, který letos v Lounech kandidoval do Senátu a zde kromě jiného nabízel undergroundové nahrávky ze svého nakladatelství Guerilla Records.