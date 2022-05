Pohyb, poznání i zážitky

Krajská turistická centrála zve třeba do Levandulového údolí u Zdic a Chodouně, kde v sobotu nabídnou pohádkovou stezku pro rodiny s dětmi i Májovou stezku pro milovníky tradic a zvyků. Něco zcela jiného lze očekávat v Pečkách, kde se od pátku do neděle uskuteční výstava železničních modelů a krajinek s kolejištěm. Nebudou však chybět ani dětská pouť, ostrov her s hlavolamy, kulturní program – či třeba ukázka techniky v hasičárně nebo prohlídka vodárny.

V sobotu se zájemci vydají do Hrusic na tradiční pochod po stopách kocoura Mikeše, přičemž 20kilometrovou trasu lze absolvovat po svých i na kole. I děti si v sobotu přijdou na své v rámci srazu veteránů, který v sobotu hostí mladoboleslavský zámek. Vysloveně pro děti jsou pak určeny akce v Poděbradech nazvané Z království do království či akční vycházka za historií ve Slaném, připravená pod názvem Adamova cesta do Středověkého města. Ve výběru turistické centrály nechybí ani sobotní dětský den s Jakubem Vágnerem v rámci programu juniorského mistrovství Evropy v lovu kaprů na jezeře Katlov na Kutnohorsku. Vedle tradičních zábav či ukázky techniky policistů nebo show kynologů (k vidění bude i pes, který umí vyčmuchat kůrovce!) nabídne také rybářskou školičku nebo přednášku Jakuba Vágnera; vrcholem pro dospělé se pak stane večerní koncerty Anny K.

Pro nadcházející neděli pak platí pozvánky do Říčan: jak na geoodpoledne v geoparku – i s hledáním zkamenělin a rýžováním českých granát(k)ů – tak na rodinné středověké odpoledne na hradě. Zájemce o historii mohou oslovit také oslavy ve Velvarech, kde si připomenou povýšení na královské město před 540 lety. Každou sobotu i neděli se lze vydat na zámek v Nelahozevsi, kde vždy dvě hodiny po poledni pořádají dětské prohlídky.

Od vody až ke zvířátkům

Rušno bude i v příštím týdnu. Přímo pro středu 1. června připomíná turistická centrála den dětí na Konopišti, který pod názvem Za pokladem královny Žofie pozve do skleníků a do Růžové zahrady v zámeckém parku. Připraveny budou jak zábava, tak zajímavosti ze světa rostlin i ukázky dravců. Do Čestlic se zase lze vypravit do akvaparku, kde se uskuteční Den dětí s VZP v Aquapalace Praha.

Pro plány na první víkend v červnu – stále v duchu oslav dne dětí – pak krajská turistická centrála nabízí především dopravní inspiraci. Jak 4., tak 5. června nabídne muzeum techniky Národního zemědělského muzea Čáslav Pradědečkův traktor, představující historické stroje v pohybu. Je však třeba počítat s tím, že rodinná vstupenka stojí čtyři stovky. Na 450 Kč pro dospělého a o sto korun levněji pro dítě přijde jízdenka v rámci sobotní retro jízdy legendárním rychlíkem Ostravan z Prahy do Lužné u Rakovníka, kde se v tamním muzeu uskuteční rodinný den; jízdenky se současně stanou vstupenkami. Dětský den chystá na sobotu Škoda Muzeum v Mladé Boleslavi, a to i s doprovodným programem včetně vystoupení skupiny Kašpárek v rohlíku.

Další tipy na výlety s dětmi zvou 4. června do Skřítečkova – na otevření expozice skřítků v někdejším nižborském pivovaru, dále na sportovní festival v Dobřichovicích či na Bělá Market se zábavou pro děti v Bělé pod Bezdězem. Pro následující neděli nabízí krajská turistická centrála dětský den v Zooparku Zelčín či oslavu letnic v kouřimském skanzenu.