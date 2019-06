„Přání se mají plnit. Nikdy bych ani nedoufal, že Chrise uvidím naživo, natož že s tím budu stát na jednom pódiu,“ vyznal se zpěvák Roxoru Ondra Marek. Své početné publikum potěšili zhruba pětačtyřicetiminutovým setem, v němž nechyběly pecky jako Příšera Baskervillská, Fata morgana či závěrečné vyznání Metal Heart.

I následující MetalCraft vítali fanoušci oblečeni v kapelních tričkách, skupina na začátku června přivítá na svět svoji první desku, zatím přítomným nabízela jen limitované číslované promo CD se čtyřmi písničkami. Jejich anglicky zpívaný metal rovněž rozpohyboval fanoušky, kytarista Tomas udivoval hrou za hlavou a dalšími kousky a jeden z nadšených příznivců se dožadoval tradiční „ještě jedné“. To už se však chystalo peklo, které záhy nastalo.

Prvním dotazem Chrise Holmese při zvukové zkoušce bylo, jestli má sál nějaké hlukové limity, jeho vzorem totiž co se intenzity zvuku týká, byla vždy jedna z nejhlasitějších kapel světa MotörHead. Decibely ale fanouškům vůbec nevadily a od prvních tónů jich byla většina téměř v transu, včetně muzikantů z předchozích kapel.

Chris střídal nové skladby, které vydal na desce se současným seskupením Mean Men, s těmi zásadními z legendární formace W.A.S.P., znalci propukali v nadšení hned po prvních tónech skladeb Blind in Texas, Wild Child nebo Animal.

V závěru koncertu pak milovníky tvrdého rocku odvařil zcela, když s mladými anglickými muzikanty zahráli třeba War Pigs z repertoáru Black Sabbath či Rocking in the Free World proslavenou Neil Youngem. Na závěrečnou Highway to Hell pak pozval na pódium muzikanty z předskakujících kapel, navíc britský kytarista podal svůj nástroj Tomasovi z kapely MetalCraft. „Že budu na pódiu s kapelou Chrise Holmese, a ještě s nimi jamovat v písničce od AC/DC, tak o tom se mi ani nesnilo,“ byl později Tomas udivený.

Na podpisy a společné focení pak čekali svorně fanoušci, kteří dorazili z okolí, ale třeba i z Mělníka či až z Ostravy, i muzikanti. Jak už to u zahraničních hvězd podobného typu bývá, dočkali se v pohodě všichni. Po přespání v jednom z kolínských penzionů odjížděli poměrně brzy ráno muzikanti v jednom osobním autě na festival do Rakouska.