/VIDEO, FOTO/ Zimní varianta letního festivalu Mazec odehrávajícího se na letním parketu Na Ostrově v Týnci nad Labem má i svoji zimní variantu. Pod názvem Christmas Mazec ji kapela Elysium v sobotu uspořádala v sále kolínské pivnice U Vodvárků.

Metalové kapely zahrály na podporu nemocného táty Pavla. | Video: Zdeněk Hejduk

O start celého hudebního večírku, na kterém nakonec zahrálo šest kapel, se postarala nymburská metalová skupina Sledgedown, z Lomnice nad Popelkou dorazila death-hardcorová partička říkající si Crow to Crow.

Netradiční violoncello do svého česky zpívaného death – metalcoru zařazuje plzeňská skupina Search and Destroy, do skoku fanoušky rozdováděla pražská trash metalová kapela Faüst, která sáhla i k písním z čerstvého alba Tinnitus Inquisition. Z Litoměřic přijela death-metalová parta Anime Torment a tečku za celým maratonem o půlnoci udělala pořádající a radostně vítaná metalová kapela Elysium.

„Žádné velké honoráře neplatíme a náklady na akci téměř nejsou, takže vše, co vybereme, věnujeme Pavlovi, který onemocněl těžkou chorobou, s jejíž léčbou si poradí jen v zahraničí a naše zdravotní pojišťovny ji nehradí. Takže se zorganizovala sbírka nazvaná Poslední šance pro tátu Pavla, který je otcem dvou dětí. Hodně peněz už se v jejím rámci vybralo a Pavel už zahajuje léčení na klinice, ale ještě nějaké prostředky jsou potřeba,“ shrnul charitativní cíl celé akce David „Ádis“ Adamec, baskytarista kapely Elysium a jeden z hlavních organizátorů celé akce.