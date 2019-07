Město získá zpětnou vazbu na Kmochův Kolín

/FOTOGALERIE/ Dirigenti a orchestry, účinkující na festivalu dechové hudby Kmochův Kolín, obdrželi od města dotazníky. V těch se do konce srpna mohou zaměřit na zpětnou vazbu, shrnutí toho, jaký letošní festival byl, i na připomínky, co by bylo potřeba zlepšit a čeho se také vyvarovat. Dotazník tak poslouží městu jako důležitá informace pro konání Kmochova Kolína 2020.

Ohlasy jsou i před vyplněním dotazníků velmi kladné. „Náhled na festival byl velice pozitivní, byl chválen organizační přístup. Do konce srpna bychom měli obdržet zpětnou vazbu a pak se uskuteční schůzka, kde vše probereme," uvedla Iveta Mikšíková, místostarostka Kolína.

Autor: Žaneta Dvořáková