/VIDEO, FOTO/ Velké superlativy provázely v anoncích nadcházející návštěvu maďarsko – české kapely Kiss Forever Band koncertující po celé Evropě a která v polovině listopadu na pouhé tři koncerty zavítala do tuzemska. Po koncertu v Mostu a před vystoupením v Olomouci zahrála v sobotu v kolínském městském společenském domě.

Maďarská nápodoba kapely Kiss nadchla fanoušky, asistovaly místní skupiny Razz a Argos. | Video: Zdeněk Hejduk

Než ale nápodoba Gena Simmonse a dalších amerických muzikantů vystoupala na pódium, pobavily scházející se fanoušky místní skupiny.

Úvod patřil mladé hudební partě říkající si Razz z Nymburka, která svým melodickým hard rockem s českými texty rozezpívala první, a především své věrné fanoušky.

Již zavedení Argos se zpěvákem Ondrou Markem si za záda pověsili obří banner a prošli se v necelé hodince svým repertoárem od hitu Křídla andělů proslaveném kapelou Telegraf až po rychlejší a metalovější pecky.

Pak už z pódia zmizely všechny části aparatur předkapel a sál se těšil na hlavní hvězdy. Ty na sebe po vzoru těch velkých nechaly nějaký čas čekat, z reproduktorů zněly hudební intra, do zhasnutého sálu světlomety šlehaly pódium, po němž přecházeli technici a upravovali to, co už žádné úpravy dávno nepotřebovalo.

Vladimír Javorský se ve společenském domě představil v roli zpěváka a muzikanta

Nakonec se začínalo téměř na minutu přesně podle harmonogramu, tři Maďaři a jeden Čech, bubeník Radek Šikl, vtrhli na pódium v originálních kostýmech i botách a hned od úvodních tónů skladby Detroit Rock City, která dala jméno i alkoholickému nápoji kapely, vládla v sále vstřícná, výborná a postupně gradující atmosféra.

Kapela sice nepřivezla avizované pyrotechnické efekty, což ale nikomu nevadilo, vyvážila to profesionálním výkonem, oblečením, do detailu provedeném make-upem, přesně odkoukanou a předváděnou pohybovou choreografií doplněnou chrlením umělé krve, vyplazováním jazyka či pliváním ohně především muzikantem říkajícím si Pocky The Demon představujícího baskytaristu originálních Kiss Gene Simonse.

„Já revivaly moc nemusím, ale tihle byli skoro jako originál, v některých pasážích možná i lepší. Moc mě to bavilo, výborná práce,“ shrnul zvukař celé akce Láďa Dousek.

Hned poté, co kapela přidala nadšeným fanouškům ještě jeden song a udělala si s nimi společnou fotku, odebrala se hned vedle pódia, kde se ještě před svléknutím a odlíčením se všemi zájemci vyfotila. Koncert se uskutečnil den po vzpomínání na časy sametové revoluce a dnes už si možná málokdo vzpomene a uvědomí, že přijít za socialismu do školy třeba v tričku této kapely znamenalo minimálně nějakou tu důtku či sníženou známku z chování.