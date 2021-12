Celou akci moderovala předsedkyně poroty, nápověda pražského Činoherního klubu a spisovatelka Irena Fuchsová, která vždy přečetla úryvek z oceněné práce a až poté odhalila jejího autora.

Všechny přítomné přivítal starosta města Michael Kašpar, který nad kláním převzal záštitu. „Není to ale jen kvůli tomu, já sem chodím rád a zajímají mě témata i to, jak soutěž dopadla. Teď jsem slyšel, že se porota u dvou kategorií nad vítězi shodla jednohlasně,“ řekl v úvodu první muž města.

Porota už ví, kdo získá letošní Macharova pera

Dorazil i senátor Pavel Kárník, který před lety coby ředitel knihovny tuto soutěž převzal od tehdejších organizátorů a vymyslel jí současný název. „Nechci sem chodit jen jako nějaký čestný host, léta jsem seděl v porotě a jsem s Macharovým perem spjatý, tak jsem v informačním centru Senátu koupil toto pero s kameny v barvách trikolóry a až příští rok porota vybere své favority, tak jednomu z nich já ještě věnuji tuto senátorskou cenu,“ řekl a pero hned nechal v úschovně u ředitelky knihovny Libuše Vodičkové.

Kromě ní a Ireny Fuchsové všechny práce četli a své favority vybrali divadelní dramaturgyně a režisérka Dana Serbusová a novinář, fotograf a ředitel Městského společenského domu Zdeněk Hejduk, který cenu v podobě dvou volných vstupenek na představení dle vlastního výběru věnoval Kristýně Svobodové. „Byla to jedna z nejlepších prací, ale bohužel autorka je ze Starého Kolína,“ dodal.

Kristýna se ale na vyhlášení nedostavila. „Několik oceněných se omluvilo z důvodu karantény,“ vysvětlila Libuše Vodičková. Byl mezi nimi i mladý Ukrajinec Petryčenko Hlib, který se do Kolína přistěhoval a napsal krátkou práci v češtině, což ocenila předsedkyně poroty svojí cenou v podobě vlastní knihy. „Jsou to krátké fejetony, což by mu mohlo v dalším osvojování našeho jazyka i pomoci,“ dodala k tomu Fuchsová.

Obrazy jedné historie. Páni z Kolína připravili vánoční dárek, tentokrát knižní

Tématem, s nímž se psavci museli tentokrát popasovat, bylo Co mi dal nebo vzal uplynulý rok. „Z prací šel smutek, ale i zajímavá zjištění v tom, že školáci v naprosté většině chtěli chodit do školy a potkávat se s kamarády. Dokonce se jim stýskalo i po učitelích. Ale psali i o tom, že najednou měli čas na rodinu, sourozence či domácí zvířata,“ shrnula už před slavnostním večerem předsedkyně poroty.

Vítězové si odnesli opravdová pera, pěkné odměny ale dostali všichni ocenění. Tečku za příjemným večerem udělala tradiční společná fotografie všech oceněných s porotou i hosty a následné rychlé občerstvení.

Macharovo pero 2021 - výsledková listina



1. kategorie

1. Kateřina Nezmeškalová

2. Tereza Procházková

3. Jiří Mensatoris



2. kategorie

1. Antonín Štus

2. Anežka Filousová

3. Ema Kulhavá

3. Adam Burič



3. kategorie

1. Nela Bížová

2. Tereza Cabrnochová

3. Jana Procházková



Cena MSD

Kristýna Svobodová



Cena ředitelky knihovny

Klára Lubinová



Cena předsedkyně poroty

Petryčenko Hlib