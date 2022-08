Pro další generace

„Nesmírně si vážím všech těch, kteří byli nápomocni tomu, aby k tomuto aktu vůbec mohlo dojít. A jsem ráda, že jsem se toho ještě dožila, a doufám, že další generace budou z historie naší rodiny čerpat,“ vyznala se dcera generálmajora a sestra bratrů Mašínových.„Někteří politici v minulosti říkali, že na odbojovou skupinu bratří Mašínů nepanuje jasný obecně sdílený názor, tak já pevně věřím, že my, co tady jsme, máme ten jasný a obecně sdílený názor,“ řekl Železný a chtěl pozvat k mikrofonu předsedu Senátu Miloše Vystrčila, ale než se mu to podařilo, přerušil ho bouřlivý potlesk přihlížejících.

„Není toho moc, co bych vám přítomným mohl říci, aniž byste to nevěděli. Mám velkou radost z Památníku tří odbojů a z toho, že tady stojíme, byť když jsem si statek procházel, měl jsem chvílemi deprese, protože jsem nemohl pochopit, že jsou lidé si schopni ničit to, co je v nich nejlepší - touhu po svobodě, moudrost a odvahu. Pokud se to nemá opakovat, tak o tom nesmíme jen mluvit, ale musíme také konat. Musíme dělat všechno proto, aby základní lidské ctnosti vítězily a aby společně s nimi zvítězila i svoboda a demokracie. A měli bychom být schopni a ochotni říkat, že to v některých okamžicích může i bolet. Ale my musíme být připraveni tu bolest snášet,“ řekl Vystrčil s tím, že z lidí, kteří tu bolest snášeli, bychom si měli vzít příklad.

Otcův odkaz

Dalším řečníkem byl současný předseda vlády Petr Fiala. Ten vyzdvihl hrdinství Josefa Mašína bojujícího coby člen Tří králů proti fašismu i jeho synů, kteří nechtěli zklamat otcův odkaz, a vyhlásili proto svoji válku komunistům. A přečetl i část vzkazu, který otec svým synům z pankráckého vězení napsal a jež právě vysvětluje jejich pozdější reakci vůči totalitnímu režimu.„Nacisté a komunisté nebojovali pouze proti svým protivníkům, ale mstili se i na jejich dětech, příbuzných, na přátelích. I proto je třeba si tuto stránku totality a boje proti komunismu a nacismu neustále připomínat,“ uzavřel svoji řeč Fiala.

Po proslovech politiků následovala modlitba Marka Zikmundy a oficiální část ukončila státní hymna. Pak už se stovky lidí nahrnuly právě otevřenou branou do prostor statku, kterému vévodí prostý betonový artefakt skrývající vzpomínky na život této rodiny.

Zájemci si prohlédli Mašínův rodný dům, pietní zahradu a část hospodářské budovy s expozicí o odboji za první světové války a o protinacistickém a protikomunistickém odboji. Přečíst si mohli i celý text motáku, který psal Mašín těsně před popravou na rozloučenou svým dětem a ženě.

„Tohle je tuba na holení, kterou Josef Mašín zanechal v bytě, z něhož prchal. Včera jsme ji otevřeli a ještě voněla,“ poznamenal provádějící historik Petr Blažek.

Na zájemce včera čekala ještě beseda se Zdenou Mašínovou, která podepisovala knihy a fotila se se zájemci.Zdena Mašínová letos na jaře statek převedla na spolek. Vznik památníku se hradil ze sbírky, v níž se dosud vybralo téměř devět milionů korun. Sbírka dále pokračuje, v areálu se do budoucna počítá například s areálem pro pořádání letních škol.

Podplukovník Josef Mašín byl legendární postavou československého odboje za druhé světové války, byl členem zpravodajsko-sabotážní skupiny Tři králové. V roce 1942 byl Němci popraven. Jeho synové Josef a Ctirad byli bojovníky proti komunismu. Případ jejich skupiny, která se v 50. letech postavila komunistickému režimu se zbraní v ruce, dodnes vyvolává kontroverze.