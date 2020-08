/FOTOGALERIE/ Prázdniny se nachýlily ke konci a s nimi i pravidelné kolínské sousedské setkávání nazvané Otevřená ulice, v němž v podstatě téměř nikdy o ulici nejde, po parku, prostoru u Vodárny či místa u paty lávky se tentokrát její program odehrával uprostřed sídliště v prostoru zvaném Šachovnice. „Dnes jsou tu úplně jiní lidé, než chodí na jiné Ulice,“ všiml si jeden z pravidelných návštěvníků.

Otevřená ulice uprostřed sídliště v Kolíně. | Foto: Zdeněk Hejduk

O hudební program se tentokrát postarala pražská rokenrolová kapela říkající si The Rockoous a v krátké době podruhé kolínské posluchače bavily především písničky kapely The Beatles, na rozdíl od nedělního koncertu skupiny Pangea, revivalu The Beatles na Kmochově ostrově, bylo tohle vystoupení skromnější a samozřejmě s menšími ambicemi.