Alespoň taková je situace festivalu Natruc, uvedl to jeho organizátor Aleš Bureš. „Festival jsme odpískali. Je tu letos taková nejistota, že festival prostě nebude,“ řekl. Uvažuje zatím o tom, že by se třeba na podzim odehrál nějaký koncert, který by mohl fanouškům sloužit jako taková menší náplast na zrušené léto. „Formát klasického festivalu ale rozhodně nebude. Těšili jsme se, ale nemůžeme riskovat. Vyčkávat nemá smysl a člověk se musí rozhodnout,“ vysvětlil.

Problémem je i právě financování festivalu. „Odstoupili i partneři, že třeba sami řeší nějaké problémy a nezabývají se tím, jak budou přerozdělovat peníze,“ řekl Aleš Bureš. Do festivalu ale investoval nemalou část práce i peněz. „V přípravách jsou peníze, které už neuvidíme zpátky. Budou tam i nějaké finanční dopady. Není to jednoduché. Rozumím ale i tomu, že se tak partneři rozhodli,“ uvedl. A reakce fanoušků? „Jsou smutné, ale chápou to. Jinak to nejde,“ dodal Aleš Bureš za tým organizující festival Natruc.

Potěšující slova nemá v tuto chvíli ani TPCA Beat Festival, který se odehrává na Kmochově ostrově stejně jako Natruc. Ten ale zatím není zrušený, organizátoři hovoří o jeho přesunutí. Na kdy – to se ale v tuto chvíli neví. „Bavíme se o jeho přesunutí. Je to ale v tuto chvíli nešťastné, nikdo neví, co bude o prázdninách. Žádné termíny nechceme uvádět, uvidíme, jak to dopadne,“ uvedl Tomáš Paroubek, mluvčí společnosti TPCA.

Metalový festival Týnecký mazec čeká do poslední chvíle, jak se opatření budou, nebo nebudou uvolňovat. „Jsme s kapelami dohodnutí, že v nejhorším případě to maximálně týden před festivalem zrušíme,“ řekl David Adamec za organizační tým. Výhoda festivalu v tuto dobu je podle něj to, že není předprodej vstupenek. „O to to je jednodušší. Kdyby se to povedlo, tak to bude platit, kdyby ne, tak buď festival necháme na příští rok, nebo máme možnost náhradního termínu koncem září,“ uvedl.

Zatím ale zjišťují, jak to vypadá s jejich zahraničními hosty. „Irská kapela má zařízené, že mohou kvůli koronaviru stornovat letenky a vrátí se jim peníze. Budu zjišťovat, zda přes Německo pustí Belgičany, ti by přijeli autem. Se Slováky by takový problém být neměl,“ řekl. Festivalu ale uvolňuje ruce fakt, že nejsou dopředu prodané žádné vstupenky. „Nejsme tak vázáni tím, že se musí festival konat,“ dodal organizátor David Adamec.