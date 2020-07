Důvodem byly zejména nejasnosti ohledně konání akcí během jejich jarních příprav, kdy celou zemi výrazně sužovala pandemie koronaviru. Promítání tak nebude například v Zásmukách.

„Letní akce budeme mít včetně tradiční Porcinkule, ale letní kino ne,“ potvrdila starostka Marta Vaňková. Nabídky přicházely, ale město kvůli koronavirové situaci promítání nenasmlouvalo. Konec konců, pokud by podepsalo smlouvu a promítání se pak neuskutečnilo, mohly by vzniknout problémy, že by to po městu mohla chtít umělecká společnost uhradit. „A to jsme nechtěla riskovat,“ popsala starostka.

Podobně jsou na tom třeba také v Olešce. „Zatím o letním promítání vůbec neuvažujeme,“ řekl starosta Josef Kaše. Ani v Jevanech letos letní kino nebude.

Tam, kde se už do letního promítání pustili, hraje samozřejmě roli počasí. A někdy projekci prostě zruší. Jako například ve čtvrtek v prostor u házenkářské haly pod kostelem v Úvalech. Kino na kolečkách společně s městem zorganizovalo promítání filmu Chlap na střídačku, ale zrovna odpoledne přišel déšť a ochlazení.

Naopak štěstí na počasí měli na tvrzi v Nebovidech, kde za sebou mají první promítání. „Měli jsme pěknou návštěvnost, přišlo přes 200 diváků,“ potvrdila Lucie Doušová, předsedkyně spolku Nebovidská tvrz, který letní kino pravidelně už několik let organizuje. Tak snad to vyjde i v pátek 10. července, kdy se bude promítat Velké dobrodružství čtyřlístku a Teroristka. Výhodou tvrze je, že v případě nepříznivého počasí lze projekci přesunout do špýcharu.

Rozjelo se také letní kino v Kolíně v parčíku u Ztracené uličky. Na první film Poslední aristokratka přišli diváci (zejména dámy) v trochu menším počtu, než bývá v Kolíně obvyklé, ale postupně se návštěvnost zvyšuje, další promítání bude v pátek 10. července – Ženy v běhu.

I přes možné problémy se do letního promítání pouští také v Pečkách. „Nebojím se toho,“ usmíval se vedoucí kulturního střediska Lukáš Hanzelín. A tak středisko po delší kulturní odmlce zve na druhý ročník letního kina. Jako první mohou diváci zajít na českou komedii Chlap na střídačku, a to v neděli 12. července od 21.30 hodin na hřiště AFK Pečky. Deky s sebou, občerstvení zajištěno.

Filmové léto s bratry Čadíky se chystá v Kouřimi od čtvrtka 30. července do neděle 2. srpna. Doprovodný program včetně občerstvení bude vždy od 19 hodin na náměstí, promítání pro dospělé začínají ve 23:30 (čtvrteční Afrikou na pionýru, páteční Poslední aristokratka a nedělní Na střeše), sobotní pohádka Hodinářův učeň pak ve 21 hodin. Vstupné dobrovolné.

V Cerhenicích plánují na 7. srpna koncert skupiny Gazdina roba a promítání letního kina. To se rozjelo také například v Škvorci, kde do konce prázdnin budou ještě čtyři projekce.