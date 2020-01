Tentokrát předposlední lednovou sobotu večírek otevřela čím dál úspěšnější a populárnější domácí parta říkající si Prasákův gauč, po ní převzala punkovou linii partička Tragedis z Jindřichova Hradce mající ve svém složení housle a akordeon a míchající více hudebních žánrů.

Na pořádající místní Jednotu Kolín už před pódiem nebylo k hnutí a hity jako Grázl nebo Táta si zpíval celý sál a fanoušci, kteří tradičně za kapelou dorazili z celé republiky, ji nechtěli pustit z pódia. Parta okolo zpěváka Jana „Visáče“ Poklopa pak přidala ještě hudební vyznání Františku Sahulovi. „Byl to otec punku,“ konstatoval Visáč.

Největší očekávání se čekalo od následující kapely – zpěvák, muzikant a výtvarník Štěpán Málek totiž opustil léty zavedenou skupinu N.V. Ú a založil novou, kterou nazval ! V.V. Ú. Právě k Vodvárkům do Kolína byla nahlášena jejich premiéra. A pánové v čele s frontmanem do toho šlápli hned od začátku – Štěpán běhal po pódiu, skákal, házel obličeje, nechal se nosit sálem na rukou, to vše k velké radosti natěšených a řádně rozjetých fanoušků. Trošku je zklidnila pomalejší skladba zazpívaná hostující zpěvačkou Petrou a poté křest knihy básní Za všechno se platí, kterou pivem polili kmotři - vydavatel knihy a organizátor celé akce Visáč.

„Máme tady tři propagační kusy, další budou samozřejmě k dostání na webech, Facebooku i ve stáncích na koncertech,“ stačil ještě říci Málek a rozjel další část koncertu.

Velice povedenou Lednovou žízeň 3 ukončila kapela Zputnik v klasickém rockovém obsazení s dívkou za mikrofonem.