Jednalo se o přeložený koncert z dubna minulého roku, a především fanynky se dostavily v plném počtu. A příznivci melodického pop rocku zaplněný sál se dočkal tříhodinové, nejen písničkové show. Už začátek byl zcela jiný, než bývá u podobných koncertů zvykem. Místo aby se v sále zhaslo, naopak se rozsvítilo a frontman skupiny Richard Krajčo přišel s kytarou jedním z diváckých vchodů. Koncert byl zvláštní nejen tím, že kromě Krajča ostatní muzikanti seděli a hráli sice na v elektrice zapojené, ale akusticky ztišené nástroje, ale i větší interaktivitou s publikem. To se totiž v průběhu koncertu mohlo ptát, na co chtělo.

Padaly tedy otázky od přítomných dětí, jestli Richard umí hvězdu, načež ji za něj vystřihl saxofonista Nikos Petros Kuluris, či měl-li někdy vši, nebo od dospělých, zda by zpěvák přijal případnou účast v taneční soutěži StarDance i na tipy na vánoční dárky. Krajčo také čelil dámským dotazům, zda by si sundal košili, nebo se otočil a uklonil.

Krajčo nezapřel svůj herecký talent. S dotazy pracoval tak, že odpovědi vyvolávaly výbuchy smíchu, a k některým tazatelkám či například k malému klukovi sbírajícímu kartičky Pokémonů se vracel častěji. Písničky pochopitelně nechyběly, zazněla jich necelá dvacítka včetně kvízových ukázek, kdy bubeník Jakub Dominik hrál motivy na xylofon a diváci podle toho písničky hádaly. Kdo zakřičel správný název, dostal odměnu v podobě flashky s novou deskou Halywůd a Jakub s Richardem poznanou skladbu společně zahráli na Dominikův nástroj a Krajčovu kytaru.

Fanoušci znali i nové písničky, ale na ty největší pecky jako Tak nějak málo tančím, Šňůry či Srdcebeat kapelu doprovodil mnohočetný pěvecký divácký sbor, který často skladby dozpíval i za frontmana. Ten zavzpomínal i na mega koncert na strahovském stadionu a zorganizoval mexické vlny, které se táhly od rohu balkonu, přes přízemí až k dalšímu konci galerie. Od té chvíle už si publikum nesedlo, některé fanynky už dávno tančily v uličkách a ještě předtím baskytarista Nikolaj Atanasov Arichtev, který si všechny dotazy pečlivě zapisoval a nastříhané odkládal do klobouku, vylosoval tři tazatele, kteří získali pěkné odměny z kapelního stánku.

Byl mezi nimi i kluk ptající se na hvězdu a sám při přebírání odměny vystřihl perfektní salto. Na jeden dotaz z publika, proč nejezdí do Kolína častěji, odpověděl Krajčo nejdříve fórkem o tom, že by rádi, ale nemohli, a nakonec slíbil normální koncert za rok. Takže se mají především kolínské fanynky zase na co těšit, tentokrát ale ve větším sále ke stání i tancování.