Vladimír Merta zahrál na vernisáži Iva Vacíka, pak následoval jeho koncert

Na publikum písničky znějící sice v originále, ale které znají z repertoáru Hany Zagorové, Heleny Vondráčkové, Hany Hegerové, Waldemara Matušky či Lenky Filipové samozřejmě zabíraly, navíc zahrané ve špičkové muzikantské interpretaci. Takže si se zpěvačkou broukali texty hitů jako jsou Vosková panenka, Lásko prokletá, Podívej, kvete růže, podívej případně Růže kvete dál.

„A teď si uděláme folkové okénko,“ uvedla Radka Matuškův evergreen Sbohem lásko, zazněla i Když pršelo proslavená Jiřím Suchým a Jiřím Šlitrem. To už to s publikem hodně šilo a po poslední písničce odmítalo publikum pustit z pódia a na přídavkovou veselou, samozřejmě ve francouzském originále interpretovanou Na silnici do Prášil, už publikum tleskalo do rytmu, v Kruhu přátel hudby věc nevídaná. Nakonec kapela prodala i několik CD, která muzikanti ochotně novým majitelům podepsali. Sympatické vybočení ze zavedených vážně hudebních kolejí obohacující úplně všechny.