„K přerušení tradice festivalu dojde již potřetí v historii v letech 1964, 2006 a 2020. Přesto pevně věříme, že v příštím roce opět navážeme a užijeme si mimořádnou atmosféru, kterou festival nabízí,“ uvedl kolínský starosta Michael Kašpar.

Mezi důvody radnice uvádí nepříznivý vývoj epidemiologické situace a doporučení krajské hygienické stanice; to aby se nešířilo onemocnění Covid-19. „Rada města Kolína na svém zasedání ze dne 6. dubna rozhodla zrušit všechny plánované kulturní a sportovní akce na území města Kolína, a to do června 2020,“ uvedla tisková mluvčí. Mezi nimi je i Kmochův Kolín.

I kdyby omezení v dohledné době padla, je to problém pro vystupující. Současná opatření totiž nepřipouštějí setkávání většího počtu osob. „Z tohoto důvodu se účinkující, jako velké dechové orchestry, velké dechové orchestry ZUŠ, malé dechové orchestry, mažoretkové skupiny, ostatní kapely, nemohou na festival připravovat a dostatečně zkoušet připravený repertoár,“ prohlásila Šárka Hrubá.

To se samozřejmě týká i společného koncertu Městské hudby Františka Kmocha kolínských dechových orchestrů. „Vzhledem k uzavření státních hranic není možná ani účast a vystoupení zahraničních souborů a kapel. V neposlední řadě dle vyjádření krajské hygienické stanice spolu s epidemiology není vhodné v takto krátké době festival pořádat,“ podotkla mluvčí radnice.

Jak uvedla Jitka Křičková, manažerka Městské hudby Františka Kmocha, tuto informaci sbor čekal. „Jsme z toho smutní, nešťastní, ale vzhledem k situaci se nedá nic dělat,“ uvedla. Za letošním zrušeným ročníkem ale byla už tak hotová obrovská příprava. „Máme hotový program, zpracované noty, vše vykomunikováno s orchestry, vymyšleno, kde kdo bude bydlet, vše bylo v podstatě připravené,“ uvedla.

Podotkla ale, že část práce bude možné použít i do příštího ročníku. „Jednáme o tom s orchestry, že bychom něco z toho, co se připravilo, realizovali za rok. Části programu ale měly vazbu na jubilea některých autorů,“ zmínila. Problémem bude i dostupnost zahraničních orchestrů, která prostě nemusí být možná.

Na dotaz, zda by si uměla představit „komornější“ Kmochův Kolín třeba na podzim, odpověděla Jitka Křičková, že nikoliv. „Festival se odehrává venku, takže by to muselo být v září. S ohledem na situaci si myslím, že to bude ještě brzy. Orchestry navíc během léta většinou nezkouší, takže nebudou mít nastudováno,“ uvedla.

Zpráva o zrušeném ročníku Kmochova Kolína zasáhla také předsedu orchestru Harmonie 1872 Kolín. „Co jsem sondoval u pořadatelů v republice, spousta se jich ruší. Byly to festivaly v červenci. Proto bylo nasnadě, že se to může přihodit i v červnu,“ uvedl Zdeněk Jírek. Jak poznamenal, hlavní zkoušky se měly konat od června do května.

„Březen jsme začali rozjíždět, ale 12. března byla naše poslední zkouška. Tím to vše skončilo,“ poznamenal. Část připraveného programu se ale podle něj dá použít i pro další rok. „Bývá to zvykem, že když se festival zruší, tak by se měl připravený program posunout do dalšího roku,“ poznamenal.

Podobně situaci vidí i Zdeněk Jírek. „Nedovedu si to představit v menším měřítku. Festival Kmochův Kolín je největší v republice, aby se utlumoval v užším měřítku, to bych rozhodně nedoporučoval,“ řekl. Ve finále to je ale podle něj na organizátorech. „Já bych se ale k tomu nehlásil,“ dodal.