Koncert pro Petra Pavla měl úspěch. Generál by měl být v pondělí v Kolíně

/VIDEO, FOTOGALERIE/ Koncert pro prezidentského kandidáta Petra Pavla se konal v neděli 22. ledna v kolínském podnikatelském inkubátoru Cerop. Desítky příchozích zhlédly videopozdrav od generála a bavily se při hudebním programu. Petr Pavel by měl dorazit do Kolína osobně v pondělí 23. ledna, kdy by měl být od 15.30 hodin na Kmochově ostrově.

Pozdrav od Petra Pavla. | Video: Deník/Petr Procházka