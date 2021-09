/FOTOGALERIE/ Nový český film Atlas ptáků režiséra Olma Omerzu s Miroslavem Donutilem v hlavní roli, jehož některé záběry se natáčely v Kolíně, měli diváci v místním Kině 99 možnost vidět dokonce v celostátní předpremiéře první zářijový den. Přivezl jej a představil autor scénáře Petr Pýcha, který dostal cenu Český lev za scénář ke snímku stejného režiséra nazvaný Všechno bude.

Atlas ptáků v předpremiéře v kolínském kině | Foto: Deník/Zdeněk Hejduk

„Jsou to sígři a stejně jim držíte palce,“ vrátil se scénárista k úspěšnému snímku. Nicméně řeč v kolínském kině se točila především okolo nejnovějšího filmu a diváky zajímalo třeba to, co vede filmaře k tomu, že točí jen morbidní filmy či postesknutí jedné divačky, že vzhledem k obsazení Miroslava Donutila očekávala komedii. „On byl rád za tuto roli,“ podotkl scénárista s tím, že se herec Donutil rád vymanil ze škatulky baviče.