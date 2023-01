Na jediném vystoupení v České republice se tu totiž na svém letošním evropském turné zastavila americká kapela Rhino Bucket, která den před tím koncertovala v Bratislavě a z Kolína se po přespání přesouvala do Německa.

Už čtyři koncerty této šňůry z celkem dvaadvaceti zastávek hlásí vyprodáno. To jednak k velikosti velkého sálu v kolínském kulturáku a pak tradiční ochotě Kolíňáků (ne) chodit na neprověřené interprety v městě na Labi zdaleka nehrozilo, ale především díky vyjmenovaným přespolním byl sál slušně zaplněný a přítomní vytvořili perfektní rockovou atmosféru. A to už na předkapelu, kterou obstarala parta Merlin s nestárnoucím a v Kolíně oblíbeným zpěvákem Danem Zeppelinem Horynou.

Skupina s legendárním kouzelníkem ve jméně odstartovala necelou hodinku trvající set skladbou Těžké návraty, došlo i na osobní Závislost, intimní Tibet, Pokoru bez područí či pochopitelně skladbu Merlin. Uzavřela jej publikem vyžadovaná Nevada a i když to nebylo naplánované, po velkém ohlasu Merlin přidal ještě jednu písničku.

Vzhledem k tomu, že hlavní hvězdy byly nazvučené už od odpoledne, začaly prakticky okamžitě poté, co muzikanti Merlinu odnesli z pódia svoji nástrojovou aparaturu. A hned při první skladbě One Night Stand bylo jasné, o co v následujících zhruba devadesáti minutách půjde: zemitý rock s ostrými kytarami a především hodně nabroušeným vokálem zpěváka Georga Doliva.

„Kdybych šel okolo a nevěděl, kdo to hraje, vsadil bych se, že australští AC/DC,“ vyznal se Milan, jeden z mála kolínských fanoušků. „Já bych Američany tak nedevalvoval, řekl bych, že jsou ještě lepší,“ dodal k tomu další přítomný. Zpěvák to s komunikací s fanoušky moc nepřeháněl, většinou jen děkoval, občas se je s úspěchem pokoušel roztleskat.

I Američané přidali a téměř okamžitě poté, co slezli z pódia, se šli svým věrným podepisovat na prodávaná CD, někteří fanoušci si přinesli i vlastní vinyly. Kvalitativní rocková koncertní kolínská laťka je hned na začátku roku nastavena sakra vysoko.