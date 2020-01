/FOTOGALERIE/ Fanoušci Kolínského Big Bandu zaplnili do posledního místa hlediště kolínského Městského divadla i poslední den v roce. Coby bonus si orchestr pozval zpěváka a muzikanta Petra Vondráčka, který celým večerem provázel, zazpíval si několik písniček i se doprovodil na elektrické piano a otevřel na pódiu bezalkoholické šampaňské zpěvačce Alžbětě Kosinové.

Z vystoupení Kolínského Big Bandu v Městském divadle v Kolíně. | Foto: Deník / Zdeněk Hejduk

Nikdo z muzikantů z jeviště neodcházel, pokud měl někdo pauzu, sedl si ke stolečku, kde popíjel s ostatními. Oblíbený kapelní showman, zpěvák Petr Konývka, nabízel sklenky sektu dámám sedícím v prvních řadách i otci zakladateli Jiřímu Šafaříkovi a bavil i spoluhráče, to když se převlékl za italského zpěváka a coby překvapení zapěl jen s klavírem Víta Beneše. Na Jiřím Kornem proslavenou Můj dědeček mě učívával jódlovat přišel v kostýmu Tyroláka, za mikrofonem se střídal s Alžbětou Kosinovou a Johankou Jeřábkovou, ale třeba Frosty The Showman zazpívali společně, vánoční All I Want For Christmas Is You si střihly obě zpěvačky.