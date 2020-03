„Jde třeba o plesy, na které mají organizátoři více sponzorů, takže je potřebují uskutečnit. Jednáme třeba o přeložení na září, jenže kde je tradicí plesu pátek, tam je problém, protože od září máme v pátek taneční,“ popsal Zdeněk Hejduk.

Aktuálně se v kolínském kulturáku ruší maturitní ples Střední odborné školy Multimediálních studií Poděbrady a rybářský ples. „V této chvíli budeme vracet peníze za již prodané vstupenky. Zatím nepřesouváme na jiný termín, abychom ples nepřesunuli a pak znovu nepřesouvali, prostě počkáme, jak se bude situace vyvíjet,“ popsal jeden z organizátorů rybářského plesu Michal Poseděl.

Online reportáž

Tradiční sobotní setkání sběratelů v MSD bude, tam se přes 100 lidí rozhodně nesejde. „Rád bych udělal i pořad Emmy Smetany, také tam se do sta diváků vejdeme. S dalšími akcemi se uvidí,“ popsal Zdeněk Hejduk.

Oblastní nemocnice Kolín zrušila svůj ples plánovaný na 21. března už den před vyhlášením zákazu pořádání akcí nad 100 účastníků, a to bez přesunu. „Z důvodu nekontrolovatelného šíření koronaviru a s ohledem na vaši i naši bezpečnost z preventivních důvodů rušíme 9. ples Oblastní nemocnice Kolín. Na pokladně nemocnice Kolín je možno do pátku 20. března zakoupené vstupenky vrátit. Za rok se těšíme opět na shledanou,“ uvedla mluvčí nemocnice Stanislava Kubincová.

Městské divadlo Kolín pro tuto chvíli ruší koncert skupiny Katapult, který měl být v pondělí 16. března. Vstupenky zůstávají v platnosti. Předběžně by se měl uskutečnit v náhradním červnovém termínu. V divadelním klubu je 60 míst, tam divadlo pořady příští týden odehraje.

Nastalou situaci řeší i provozovatelé klubu Staré Lázně Kolín, kde se schází stovky mladých lidí. „Otevře se patrně jen přední část na omezenou kapacitu, další informace hned, jak budeme mít vyřešeno, zveřejníme na facebooku apod.,“ řekl produkční Jan Vopálka.

Vyprodané představení, kde by se sešlo přes sto diváků, mají také například v kulturním domě Svět v Českém Brodě. Komedie Přísně tajné, aneb za vším hledej ženu, která se měla hrát ve čtvrtek 19. března, nebude, řeší se jiný termín.

„Sportovní utkání budou nejspíš bez diváků nebo s omezeným počtem. Ve středu tu máme například klání nejvyšší basketbalové soutěže žen. Tam musíme udělat opatření a nevpustit víc než 100 diváků,“ říká starosta Jakub Nekolný. Podobně to podle jeho slov bude na fotbale. „Samozřejmě uděláme zápis a dokumentaci, že tam nebylo víc než 100 lidí. U některých akcí se asi uzavře přístup do hlediště,“ dodal.

Další akce, jako je koncert Pokáče, který už je vyprodaný, a Křeslo pro hosta, kde je nyní už prodaných víc než 100 vstupenek, se zatím neruší – konají se až v dubnu, takže organizátoři zatím čekají na další vývoj situace.

Co se v Českém Brodě neuskuteční, je nejbližší zasedání zastupitelstva. To se mělo konat 18. března. Z důvodu preventivních opatření proti šíření infekčního onemocnění způsobeného koronavirem, byť se nejedná o akci s účastí nad sto lidí, se toto jednání ruší, zatím bez náhradního termínu.

Ke sportovním akcím, které se prozatím ruší, patří i Pečecká desítka, běh, kterého se tradičně účastní stovky závodníků, a to i nejen z České republiky. Akce byla plánovaná na sobotu 14. března. „Teprve se rozhodne, jestli se tento ročník přeloží na jiný termín (možná 28. října), nebo bude úplně zrušen,“ informoval běžeckou veřejnost jeden z pořadatelů Petr Lhotka. V této chvíli se řeší i to, jak to bude s již uhrazeným startovným.

V Úvalech na Praze - východ, těsně sousedících s Českobrodskem, zrušili vítání občánků, které se mělo uskutečnit v úterý 17. března. Na náhradní termín dostanou rodiče pozvánky. Současně, jak informoval starosta Petr Borecký, na radnici vědí o dvou zaměstnancích městského úřadu, kteří byli i s rodinami v uplynulých dnech v Itálii. Zamířili do karantény.