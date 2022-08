„Probíhá oprava Nového mostu a opravují se také pilíře nad tratí, takže by to tam nebylo bezpečné ani možné. Posvícení se uskuteční v Jaselské ulici v prostoru mezi třetí a čtvrtou základní školou. Je to poměrně velký prostor, možná větší než pod Novým mostem,“ vysvětlil starosta Michael Kašpar.