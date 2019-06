„Dostáváme spousty nabídek a tahle nás oslovila,“ prozradil Petr Kesner, vedoucí organizujícího odboru školství kultury a sportu, který scházející se fanoušky i přivítal. Ti si do stínu před pódiem přenesli pivní sety, na které se usadili, jiní si stoupli okolo a nakonec vytvořili docela slušný fanouškovský kotel.

„My tři jsme hráli i na Sahaře a bylo tam podobně teplo,“ pobavil Michal Prokop poté, co jako jediný interpret na světě jako tradičně zahrál v úvodu koncertu své tři největší hity – Kolej Yesterday, Blues o spolykaných slovech a Bitvu o Karlův most. „Ne, to nebyl vtip, opravdu jsme tam hráli, někdy o jedenácté večerní, a teplo tam bylo podobné,“ vysvětlil Prokop po koncertě. V něm pak došlo na stěžejní skladby z jeho repertoáru a to jak z desek posledních jako Sto roků na cestě nebo Stodolní, tak předchozích reprezentujících skladbami Poprvé naposledy či Zloději času, přídavek pak obstarala letitá písnička z legendárního alba Město Er.

„Já bych sem tedy v tomhle počasí nešel,“ pronesl a zároveň vzdal hold několik stovkám lidí, kteří na koncert dorazili, Michal Prokop, poté co propocený slezl z pódia. Ještě hůř na tom byl zcela mokrý bubeník. Především děti ocenily vodu tryskající z kropícího vozu.

Program Kolínského kulturního léta bude pokračovat opět v neděli 14. července a to společným koncertem bratrů Ebenů s jejich kapelou a Robertem Křesťanem s jeho hudební partou Druhá tráva.