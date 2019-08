I proto vedoucí odboru školství, kultury a sportu městského úřadu Petr Kesner pozval v nedělní podvečer na pódium ředitelku charity Lucii Růžkovou Rybárovou i kolínského faráře Jána Halamu, kteří společně celou akci zahájili.

Poprvé zde vyrostlo klasické pódium, které nahradilo dosavadní altánek, v němž doposud produkce probíhaly. „Altánek je sice půvabný, ale na podobné akce už opravdu nebyl vhodný, jednak je malý a pak muzikanti nejsou za jeho špruslemi vidět,“ zdůvodnil Petr Kesner. To by tentokrát vadilo dvojnásobně, protože hned dvakrát vystoupily půvabné zpěvačky: Tereza Balonová vyhrála před rokem soutěžní přehlídku Porta a jezdila coby předskokanka na turné kapely Jelen. Zpívá a doprovází se na kytaru s použitím looperu, který mezinárodně proslavil Ed Sheeran a u nás třeba Ondřej Ruml, takže jednu chvíli s Terezou zněla celá kapela včetně vokalistek, které si ovšem přímo na pódiu vytvořila v přímém přenosu sama zpěvačka. Veronika Wildová chodila v Kolíně do školky, základní i střední školy, teď žije v Praze a s vlastní kapelou Divoko představila sympatický pop rock.

O úvod večera se postarala kapela regionálních muzikantů s řeckým zpěvákem říkající si George and The Boogie Allstars produkující klasický dřevní rokenrol. Nechyběl tradiční farní oděvní i jiný bazar, rozdávané svatební koláčky a samozřejmě stánkové občerstvení.