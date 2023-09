/VIDEO, FOTOGALERIE/ Druhou zářijovou neděli definitivně skončilo letošní Kolínské kulturní léto organizované pracovnicemi Odboru školství, kultury a sportu městského úřadu v Kolíně a nabízející Kolíňákům zábavu na náměstí zdarma.

Zakončení Kolínského kulturního léta na Karlově náměstí v Kolíně | Video: Zdeněk Hejduk

V letním horku to v neděli 10. září v 17 hodin na nějakou velkou návštěvu nevypadalo, ale kdo dorazil včas, nelitoval. Plzeňská kapela Crazy Dogs rozjela na pódiu klasický rokenrol, kontrabasista Jiří J.C. Sýkora, kterého fanoušci ska znají ze skupiny Tleskač, si sedal či lehal na svůj nástroj a na první pohled seriózní kytarista Medard Konopík dohrával vleže na pódiu. O zpestření se postaral zpěvák Karel Koubek, civilním zaměstnáním renomovaný lékař, v kostýmu a s repertoárem Elvise Presleyho.

Táta a tři synové Dlouzí nebo li kapela Benjaming’s Clan hrála v Kolíně kdysi na Kmochově ostrově, od té doby vyrostli všichni, nejvíc pak bubeník Mates, zůstal ale sympatický punk okořeněný zvukem skotských dud a houslemi a zpěvem Barči Vránové. „Je to adoptovaný bratr,“ představil ji táta kluků, baskytarista Olda.

Protože hlavní hvězdy večera měly hodně složité zvučení a pořadatelé nevěděli, jakého hosta budou mít Blázniví psi, pozvali na vyplnění zvučící pauzy dalšího Elvise. Před pódium přijela americká kára, z něj vylezly dívky s americkými vlajkami, zpěvačka, saxofonista Boris a sám Elvis Presley, tentokrát ztělesněný Milanem Hrochem z nedaleké Kutné Hory. Zpíval živě na přednatočené základy a doprovázený saxofonistou Borisem a zpěvačkou. A protože na pódiu se zvučilo, zpíval mezi fanoušky sedícími na židlích.

To už se náměstí slušně zaplnilo, a když spustil první písničku Maxiband, bylo před pódiem narváno. Kapelu známého herce a muzikanta Jana Maxiána doprovázející televizní show Máme rádi Česko tvoří renomovaní a špičkoví muzikanti, zpívá charismatický Václav Noid Bárta a zpěvačky Vendulka Příhodová a Sára Milfajtová, kterou fanoušci televizních seriálů znají ze série ZOO.

Repertoár byl stejný jako na jakékoliv vesnické tancovačce či bálu – písničky Marie Rottrové, Heleny Vondráčkové nebo Lucie Bílé, což s chutí komentoval její kdysi manžel Noid, ten se zase při Schelingerově Což takhle dát si špenát vydal do publika. Notoricky známé skladby však kapela hrála ve špičkové kvalitě s dvěma klávesami a zaranžované lehce do funky.

Zdroj: Zdeněk Hejduk

„Bylo to naše první delší vystoupení před lidmi mimo televizní studio a moc jsme si jej užili, navíc diváci vytvořili perfektní atmosféru,“ chválil po koncertu Jan Maxián, který do Kolína přijel po své svatbě den předtím. On, obě zpěvačky ani Václav Noid Bárta neodmítli před ani po koncertě žádnou prosbu fanoušků o společnou fotografii.

Byla to sympatická, roztančená a veselá tečka za letošním Kolínským kulturním létem a to v opravdu letním počasí. Na léto i kulturní program s ním spojený nezbývá než se zase jen těšit…