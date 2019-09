Předpokládaná hodnota zakázky je 2,6 milionu korun. Přibližně polovinu nákladů uhradí ze svého rozpočtu město, druhá polovina pak půjde z vlastních investičních fondů kina. „Pokud se podaří zakázku dobře vysoutěžit, měly by být práce provedeny už nyní na podzim,“ poznamenal kolínský starosta.

Nejdéle o adventu by si tedy již diváci kolínského kina mohli začít užívat prostorově nejkomfortnější zvuk, jaký je dnes v kinech možno zažít a jaký si nyní mohou diváci dopřát jen v multiplexech – a ani tam není ve všech sálech.

„Kolínské kino bude mezi první desítkou městských kin, které tento zvukový systém budou mít. Myslím, že na dalších pár let to bude poslední investice do technologie kina, jinak už je v něm prakticky všechno moderní,“ podotkl Kašpar.

Systém Dolby Atmos spočívá ve velkém množství reproduktorů, kterým je sál vybaven. Je jich od 64 až do 128. To umožňuje přesnější rozložení zvuku v prostoru. Nechybí ani stropní reproduktory. Diváci tak díky novému systému uslyší prostorově zvuky opravdu všude kolem sebe, tudíž dostávají o hodně větší prožitek z prostorového zvuku a hlavně z filmu.