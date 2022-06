PODÍVEJTE SE: První zábavové pololetí přátel Kmocha ukončila Kolíňanka

Na vedlejší scéně u altánku bude na diváky čekat opravdový Golem, alchymistická dílna, tábor landsknechtů, výstavka zbraní, dílna svíčkaře, kde si děti budou moci z vosku vyrobit vlastní svíčku. Dále dvorní písař, který předvede, jak se psalo brkem a inkoustem, nebude chybět i naučná stezka pro nejmenší, ražba mincí, kde si návštěvníci budou moci sami vyrazit repliku dobové mince, sokolník a mnoho dalšího.

Připomínka Rudolfa II. z rodu Habsburského

„Jednak se připomíná 470 let od jeho narození, 410 let od jeho úmrtí a 420 let od vzniku Rudolfovy osobní koruny, která se stala symbolem Habsburků. Dále se připomíná 130 let od vzniku nové měny - rakousko- uherské koruny – inspirované právě Rudolfovou osobní korunou (2. srpna 1892),“ vysvětluje Miroslav Horáček a dodává, že letos také uběhlo 100 let od naší první kovové mince nové měny - Koruny československé inspirované tou rakousko-uherskou. A samozřejmě vzpomeneme i 100 let od úmrtí posledního našeho panovníka a taktéž posledního vládnoucího Habsburka - Karla I.

„Všechna tato výročí budou na našich srpnových slavnostech připomenuta,“ říká Miroslav Horáček a připomíná termín 11. ročníku Historických slavností na Kmochově ostrově, kterým je sobotu 13. srpna.