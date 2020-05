ON-LINE reportáž o koronaviru najdete ZDE

„Než se vydáte do pokladny, zavolejte od 1. června ve všedních dnech od 9 do 16 hodin na infolinku obchodního oddělení, kde vám poskytneme informace. Pokud to půjde, vyhněte se pokladně. Nechceme, abyste do pokladny chodili zbytečně stát frontu. K pokladně bude nutné přistupovat jednotlivě a dodržovat bezpečnostní opatření, která odbavení velmi zpomalí,“ vysvětluje vedení divadla.

Představení v předplatném má divadlo v plánu odehrát všechna, začne pravděpodobně od září. Pokud diváci zaplatili vstupenky na webu divadla kartou online nebo bankovním převodem, vrací se platba automaticky (není třeba psát e-mail) nejpozději do 31. května na účet, ze kterého byly vstupenky hrazeny.

Kdo si koupil vstupenky na pokladně, nechť zašle na e-mailovou adresu: obchod@divadlokolin.cz jméno, příjmení, číslo účtu, termín a název pořadu, číslo vstupenky, tedy jedenáctimístné číslo, které najdete v dolní části vstupenky.