/FOTOGALERIE/ Kolínská sportovkyně a bývalá gymnazijní profesorka Irena Šandová se stále častěji prezentuje coby nadšená malířka. Téměř přesně po roce se opět vrátila s novými obrazy do galerie Via Odborné střední školy podnikání a mediální tvorby v Kolíně nacházející se v ulici Karolíny Světlé.

Z vernisáže výstavy obrazů Ireny Šandové v galerii Via Odborné střední školy podnikání a mediální tvorby v Kolíně. | Foto: Zdeněk Hejduk

„Chtěla bych omluvit Danielu Daleckou, jednatelku a manažerku školy, která mi výstavní síň opět zapůjčila, ale musela narychlo odjet do Prahy,“ začala v úterý 11. dubna vernisáž omluvou sama autorka.

Vernisáž, jejíž podstatnou návštěvnickou část tvořili bývalí kolegové autorky z kolínského gymnázia, zahájila skladbami Tajné dveře Zdeňky Švehlákové z klavírních pohádek Deset snadných skladeb pro malé klavíristy a Pála Kadosy Na památku Bartóka malá klavíristka Kamila Švimberská.

Obrazem: Nadšená amatérská malířka Irena Šandová vystavuje v galerii Via

Poté už Irena Šandová návštěvníky seznámila se svými obrazy. „Tohle je inspirace atrakcemi z posvícení, které byly naposledy za hospodou U Červených, to mám kousek, tak jsem namalovala jednu dívku v kolotoči, tohle je zase cirkus, kde prodává dáma vstupenky a jako by tam nebyla,“ představila dva nejbližší, ale pohovořila i o dalších. Třeba o tom, který vznikl tak, že se svojí lektorkou malířství vlezly dírou v plotě do opuštěné továrny a malovaly, případně pole dýní vyvstalé náhle z mlhy.

Zajímavá expozice bude k vidění do středy 31. května.