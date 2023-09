/FOTOGALERIE/ Po výběru amatérských malířů z ateliéru Michaely Seifertové se radikálně změnila expozice v komorním sále Městského společenského domu v Kolíně. Od úterý 26. září zde své obrazy pod názvem Z druhých břehů vystavuje Petr V. Godothor.

Vernisáž výstavy malíře Petra V. Godothora v Kolíně 26. září 2023 | Foto: Deník/Zdeněk Hejduk

Vernisáž dvěma písničkami zahájila zpěvačka a kytaristka Bára Andělová, autora pak představil známý hudební publicista Petr Korál. „Nejsem výtvarný kritik, zabývám se muzikou, ale i do ní tvorba Petra přesahuje, protože navrhl několik obalů hudebních nosičů tuzemských kapel,“ pronesl a přípitkem pokřtil Godothorovu publikaci nazvanou The Soul Named a obsahující reprodukce většiny i v Kolíně visících obrazů.

Knize i výstavě dominují dvě velkoplošná plátna – Pohrdání složené ze tří samostatných panelů se společným tématem poukazující na lidskou přetvářku a Kytice na motivy balad Karla Jaromíra Erbena, nepřehlédnutelná jsou i obrazy Velebení Jidáše, Strážce údolí Hádu nebo zajímavá Pieta, která se dá pověsit jakýmkoliv způsobem i na strop.

Tanečníci CrossDance čerpali zkušenosti od uznávaného italského choreografa

Svojí účastí vernisáž podpořil i zpěvák a kytarista Martin Kolinss, člen kapel Debustrol a Harlej, který o patro níž několikrát vystupoval. „Petr nám navrhoval obal CD, takže to byla povinnost,“ vysvětlil rocker, který dorazil od domovské Mladé Boleslavi. „Godothor je jakýmsi výběrem z hroznů vaší vlastní duše. Zde se ponoříte do jejich hlubin a vzniklým vírem roztočíte kola mechanismu světů, o nichž se bojíte přemýšlet,“ napsal autor do křtěné publikace.

Zajímavá výstava je v městském společenském domě k vidění až do 15. října.