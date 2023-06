/VIDEO, FOTOGALERIE/ Před zaplněným sálem i balkonem Městského společenského domu v Kolíně předváděli poslední květnový den svým rodičům, prarodičům i partnerům a sourozencům tanečníci kolínského tanečního spolku Dance Clubu Inferno, co se v uplynulém roce naučili a čím se prezentovali na soutěžích všech druhů.

Taneční vystoupení Dance Clubu Inferno ve velkém sále Městského společenského domu v Kolíně | Video: Zdeněk Hejduk

O jejich úspěšnosti svědčily vystavené poháry a ceny, některé medaile předávala vedoucí celého klubu Olga Žáková i přímo na parketu.

Všechny druhy disco i street tanců předváděli jak malé děti předškolního věku, tak teenageři, ale i rodiče, kteří na soutěže své ratolesti provázejí a tancují pod značkou oldies. „V pátek v sedm hodin večer posbírají zbytek energie po náročném pracovním týdnu a přijdou ho vybít na trénink,“ chválila Olga Žáková prostřednictvím moderátora celého odpoledne Martina Němce i jejich předvedenou choreografii nazvanou Začalo to šlapkou s kolem i motorkou na parketu.

Při disco dospělých Sviť měsíčku, sviť na motivy básně Karla Jaromíra Erbena Polednice běhal mráz po zádech, nechyběly ani rekvizity, ty největší pak v monumentální choreografii nazvané This is Sparta juniorů, které s ní záhy čeká mistrovství v Maďarsku,

Ti nejmenší pak předváděli zvířátka nebo Šmouly. „Naši malí tanečníci to zvládají bez slziček, za to jim patří velká pochvala. Jsou to šikulky, které během roku udělaly velké pokroky, a to nejen v tancování, ale také v ovládání a poznávání svého těla, vnímání hudby a celkové samostatnosti,“ shrnula Žáková.

Na začátku i na konci podvečera si zatančili všichni přítomní dohromady.