/FOTOGALERIE/ Beznadějně vyprodaný byl ve čtvrtek velký sál kolínského Kina 99 a to přestože vstupenka stála netradičních 500 korun. Tento obrovský divácký zájem vzbudil snímek nazvaný Tajemství a smysl života režiséra Petr Vachlera, který s ním osobně do Kolína přijel. Přestože oficiální premiéra filmu je naplánovaná až na 23. listopad, autor s ním objíždí třicet českých měst v rámci takzvaných komunitních předpremiér.

Petr Vachler představil v Kolíně svůj nový film. | Foto: Deník/Zdeněk Hejduk

Podle reakcí diváků, kteří po 148 minutách trvajícím promítání zůstali ještě na následnou besedu, přijeli do kolínského kinosálu lidé z nedalekého Nymburka, ale i z Mladé Boleslavi, Brandýsa nad Labem a mnoha dalších měst z celé republiky a dokonce až ze Slovenska.

Vachler většinu dalšího času hovořil sám a to o celém tom esoterickém "něčem", co nás obklopuje, o své zkušenosti při mnohadenním pobytu ve tmě, půstu či nečekaných setkáních. „Jednal jsem vždy intuivně a najednou vám všechno do sebe zapadá,“ řekl hned na úvod filmař, který už několik let chodí bos.

„Budou u písničky, která zní v závěru filmu, české titulky?“ zeptala se jedna z divaček. Načež nechal jeho autor v sále hlasovat, komu vadí či nevadí anglický písňový text a okamžitě se rozhodl: „Budou titulky!“

Tím i přiznal, že film dozná před listopadovou oficiální premiérou ještě nějakých úprav. „Mám napsaných 180 stran a strašně málo času,“ odpověděl režisér a historicky zakladatel filmařských cen Český lev či televizního Kinoboxu na otázku, jestli vyjde na motivy filmu i kniha. Na přítomných divácích vyzkoušel i lehkou meditaci.

„Vy jste hrozně upovídaný, jak můžete meditovat, když jste tak ukecaný?“ pobavila dotazem další z divaček. „Nejste první, kdo mi to říká,“ přiznal Vachler.

V závěru téměř dvouhodinového setkání došlo i na UFO, intimní zážitek v pobytu ve tmě i fakt, že na filmu Petr Vachler, známý i svým mnohaletým vegetariánstvím, strávil deset let života. Nejzajímavější dotazy byly odměněny originálním filmovým tričkem s motivem čmeláka, který animovaným snímkem provází. A téměř každý při odchodu ze sálu se s Petrem Vachlerem objal, neodmítl ani žádosti o společné focení. Poslední diváci a filmař v doprovodu fotografa odcházeli z Kina 99 před půlnocí.