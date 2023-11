/FOTO, VIDEO/ Tak tohle sál Městského společenského domu v Kolíně ještě nezažil! Sedmimetrové i osmimetrové pódium už se zde stavělo třeba pro kapely Arakain nebo Katapult, ale pro sál uzpůsobený k sezení ještě ne. Nakonec se pod toto mamutí pódium vešlo devatenáct řad a další čtyři na zvýšený prostor a až na pár jednotlivých židlí je všechny zaplnili fanoušci, kteří dorazili na koncert ukrajinského souboru Prima Orchestra.

Koncert ukrajinského symfonického orchestru v Kolíně. | Video: Zdeněk Hejduk

Více jak dvacet muzikantů z ukrajinského Charkova s dirigentem Denysem Domoshenkem, zpěvačkou Osnekou Viktoriianou a zpěvákem Savarenkovem Mykytou roztleskali a rozezpívali publikum skladbami světových rockových kapel.

Večer otevřeli směskou od britských Deep Purple. V první polovině koncertu zazněly ještě skladby od The Beatles, Nirvany, Metalliky nebo z filmu Piráti z Karibiku a ukončila ji směs písniček kapely Queen.

Už před přestávkou někteří fanoušci tleskali ve stoje, po pauze nadšení pokračovalo: originální přednes skladeb od kapel Kiss, AC/DC, Depeche Mode nebo Coldplay nenechalo přítomné v klidu, došlo i na světélka mobilních telefonů. Celý koncert ukončila směs písniček skupiny The Prodigy. „Byla to totální bomba, jsem naprosto nadšený,“ zhodnotil Jakub, jeden z návštěvníků obrážející tuzemské hudební festivaly.

Mnoho přítomných využilo možnosti přispět financemi do kasičky na podporu válkou decimované Ukrajinou a to na konkrétní věci a za to si coby dárek odnést CD nebo plakát. Prime Orchestra by se měl do kolínského společenského domu vrátit s novým repertoárem opět na jaře.