/FOTOGALERIE/ Každý fanoušek tuzemské metalové hudby zná jméno bubeníka Miloše Meiera, který žene dopředu především kapelu Dymytry, působil i z posluchačské ankety vzešlé partě Supergroup a pódia objíždí i s vlastní bubenickou show nazvanou Drumming Syndrome, s níž se představil v úterý večer v Městském divadle Kolín. Ještě před tím ale hrál i v Městském společenském domě.

Miloš Meier v Kolíně vystoupil i natáčel videoklip. | Foto: Deník/Zdeněk Hejduk

Aniž by to ale kdo z jeho fanoušků tušil, Meier se se svojí bubenickou soupravou ocitl už o den dřív ve velkém sále kolínského Městského společenského domu. Produkce kapely Mean Messiah, s níž nahrál jejich novou desku, si totiž kulturák vybrala k natočení videoklipu k písni Fire.

„My jsme až z Litoměřic, takže jsme hledali nějaký vhodný sál za Prahou, tady jsme jednou hráli coby předkapela skupiny Horkýže Slíže a moc se nám tu líbilo. Navíc se znám osobně s vedením společenského domu, takže jsme se dohodli okamžitě,“ shrnula Alice Frimlová, která celou akci organizovala.

Právě její manžel Dan je hlavní personou této progresivně metalové kapely, v níž tvoří kompletní repertoár, bicí nahrál právě Miloš Meier a na basu hraje talentovaná Lenka Čechová. A tito všichni se sešli na toto natáčení v pondělí dopoledne v kolínském městském společenském domě, když zvukaři a osvětlovači chystali prostory už o nedělní noci.

Klip na písničku Fire se natáčel nakonec celý den a jeho premiéra je naplánovaná na 1.11. v 11.11 hodin. Internetové stránky kapely slibují s novou deskou i možné turné, i když diáře obou hlavních muzikantů jsou více než plné.