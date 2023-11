Miloš Meier se vrátil s dalším klipem do společenského domu, tentokrát s Dymytry

/FOTOGALERIE, VIDEO/ Ve středu 1. listopadu byl na hudebních platformách slavnostně odstartován videoklip kapely Mean Messiah, který vznikal v prostorách kolínského městského společenského domu a v němž bubnoval bubeník kapely Dymytry Miloš „Mildor“ Meier. A první listopadový den se do velkého sálu kolínského kulturáku opět vrátil, a to s celou svou domovskou kapelou.

Z natáčení hudebního klipu kapely Dymytry v Městském společenském domě.v Kolíně. | Foto: Zdeněk Hejduk