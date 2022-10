Foto: Salonky společenského domu se proměnily v andělský výtvarný ateliér

Pod názvem Andělské malování uspořádala zakladatelka zapsaného spolku Klubko nití pomáhá Helena Smrkovská v sobotní odpoledne malování v salonku kolínského Městského společenského domu. Celkem se sešlo sedm zájemců. „Jsou to holky, co mi pomáhají v mé práci,“ vysvětlila šéfka spolku vyrábějícího hračky, jejímž prodejem získává finance na další charitativní činnost, šijí povlečení do seniorských domů nebo háčkují panenky a hračky.

Malování v salonku kolínského Městského společenského domu. | Foto: Deník/Zdeněk Hejduk