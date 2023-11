/FOTOGALERIE, VIDEO/ Pod názvem S houslemi a kytarou napříč staletími se na letošním předposledním koncertu padesáté deváté sezony Kruhu přátel hudby v komorním sále Městského společenského domu v Kolíně představili kytarista Pavel Saidl a houslista Leoš Čepický.

Houslista Leoš Čepický a kytarista Pavel Saidl vystoupili v kolínském "kulturáku". | Video: Zdeněk Hejduk

Oba absolventi pardubické konzervatoře a následně dalších vysokých škol se hudebně prošli nejen mnoha lety, ale i státy. Úvod kolínského koncertu patřil čtyřvěté Sonátě D dur Antonína Vivaldiho, italskému skladateli žijícímu v letech 1678 – 1741. Zcela z jiného hudebního soudku byla následující skladba Fratres od doposud žijícího estonského skladatele Arva Pärta propagujícího techniku hudebního minimalismu. Poslední hudební bod před přestávkou zavedl posluchače, kteří sál tradičně zaplnili, do Španělska let 1876 - 1946 a to prostřednictvím španělského skladatele Mannela de Faalla kombinujícího v tvorbě místní folklór s andaluzským flamenkem a to v pěti písních pod souhrnným názvem Suite populaire espagnole.

Po přestávce pak zazněly skladby šmrncnuté čardášem, jak jinak, když patřily maďarskému skladateli Bélu Bartókovi a jeho melodiím k tanci pojmenovanými Romanian Folk Dances. Od italského autora a kytaristy Maria Casteinuovo-Tedesca zemřelého v roce 1968 oba muzikanti zahráli Sonatinu opus 205 a rozloučili se tvorbou argentinského autora Astora Piazzolla Historia Tanga.

„On tango povýšil na umělecký směr,“ smál se Leoš Čepický, který celým večerem slovně provázel. I poslední bod programu potvrdil ideu celého večera, když oba instrumentalisté zahráli jeho skladby Cafe 1930 a Night club 1960. „Tam všude se to tango hrálo,“ dodal Čepický. A aby jeho slova potvrdili, coby přídavek přehráli od stejného autora ještě kousek pojmenovaný Bordel 1900.

Poslední koncert letošní sezony Kruhu přátel hudby se uskuteční 5. prosince, kdy ve stejných místech zahraje mladá klavíristky Kateřina Potocká.